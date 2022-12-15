АБХАЗСКИЕ КАРАТИСТЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА ПЕРВЕНСТВЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Волгограде прошло первенство Волгоградской области по каратэ кекусинкай. В турнире приняли участие около 300 спортсменов, в том числе семь каратистов отделения Федерации каратэ кекусинкай в поселке Агудзера, которые по итогам турнира заняли два первых и четыре вторых места.

Тренирует спортсменов мастер спорта Абхазии, заслуженный тренер Абхазии Темур Читанава.