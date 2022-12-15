В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. 17 декабря в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания пройдет чемпионат Республики Абхазия по тяжелой атлетике.

В турнире примут участие спортсмены из городов и районов республики. Начало в 12:00.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация тяжелой атлетики Абхазии.