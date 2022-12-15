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Абхазия Информ

СОГЛАШЕНИЕ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 2025 ГОДА

Новости Четверг, 15 декабря 2022 16:13
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СОГЛАШЕНИЕ О СОФИНАНСИРОВАНИИ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ ПРОДЛЕВАЕТСЯ ДО 2025 ГОДА

Сухум. 15 декабря 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента ратифицировали «Протокол о внесении изменений в «Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан» от 14 апреля 2015 г.»

Документ представила постоянный представитель президента в Парламенте Нателла Ломия.

Протокол предусматривает внесение ряда изменений в Соглашение, а именно:

• продление срока действия Соглашения до 2025 года;

• изменение объема финансовых средств, выделяемых Российской стороной на софинансирование заработной платы в рамках Соглашения;

• установление дополнительного условия софинансирования: соблюдение соотношения по количеству одновременно занимаемых ставок одним работником – не более 1,5 штатных единиц,

• установление новой формы отчетности расходования выделенных финансовых средств, повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия и выполнения условий его софинансирования.

«B Протоколе отсутствуют положения, противоречащие действующему законодательству Республики Абхазия, и для применения Протокола не потребуется издание внутригосударственных актов», отметила Ломия.

Министерство финансов Республики Абхазия сообщает, что при принятии актов о республиканском бюджете на 2023 и последующие 2024 и 2025 годы будут учитываться условия, отраженные в Протоколе, в случае его ратификации и вступления в силу.

В соответствии с заключением Министерства экономики Республики Абхазия ратификация Протокола не повлечет неблагоприятных экономических последствий.

За ратификацию Протокола депутаты проголосовали единогласно.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 15 декабря 2022 16:19

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