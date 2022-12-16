СОТРУДНИКИ МНС НАУЧИЛИСЬ ОСНОВАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Завершён трехдневный курс, направленный на ознакомление сотрудников Министерства по налогам и сборам с основами оказания первой медицинской доврачебной помощи, самопомощи и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, спикером которого выступил заведующий хирургическим отделением Сухумской городской клинической больницы Алхас Джинджолия.
В течении курса, слушателям рассказали о том, какой перечень мероприятий включает в себя первая помощь при чрезвычайных ситуациях. Как оказать помощь самому себе или же грамотно осмотреть пострадавшего, определить тяжесть повреждении и предпринять соответствующие меры до получения квалифицированной медицинской помощи.
Заключительную лекцию курса посетил министр Михаил Габелия и выразил благодарность спикеру за переданные слушателям навыки.
МНС также выражает благодарность начальнику медицинской службы Министерства обороны Абхазии за данную инициативу.
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