СОТРУДНИКИ МНС НАУЧИЛИСЬ ОСНОВАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ . Завершён трехдневный курс, направленный на ознакомление сотрудников Министерства по налогам и сборам с основами оказания первой медицинской доврачебной помощи, самопомощи и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, спикером которого выступил заведующий хирургическим отделением Сухумской городской клинической больницы Алхас Джинджолия.

В течении курса, слушателям рассказали о том, какой перечень мероприятий включает в себя первая помощь при чрезвычайных ситуациях. Как оказать помощь самому себе или же грамотно осмотреть пострадавшего, определить тяжесть повреждении и предпринять соответствующие меры до получения квалифицированной медицинской помощи.



Заключительную лекцию курса посетил министр Михаил Габелия и выразил благодарность спикеру за переданные слушателям навыки.



МНС также выражает благодарность начальнику медицинской службы Министерства обороны Абхазии за данную инициативу.