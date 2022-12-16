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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ МАРАФОН НОВОГОДНИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Новости Пятница, 16 декабря 2022 20:45
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В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ МАРАФОН НОВОГОДНИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Театрализованный марафон новогодних представлений стартовал в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Мероприятие организованы при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника.

«В течение этой и следующей недели – 15, 16, 19 и 20 декабря, у нас пройдут новогодние театрализованные представления под названием «Лесная история». Для каждого ребенка мы приготовили подарки - мягкие игрушки, настольные игры и конечно же сладости», – сказала начальник сектора проведения мероприятий Дома Москвы Мария Соя.

Она уточнила, что мероприятия пройдут для детей соотечественников, сотрудников Погрануправления ФСБ РФ в РА, Посольства РФ в РА, для детей с ограниченными возможностями и детей из малоимущих семей – подопечных благотворительных фондов «Ашана», Киараз» и ГУ МЗ РА реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

«Помимо этого, в рамках новогодних представлений, в фойе Дома Москвы открылась выставка детская выставка рисунков «Народная мудрость пословиц и поговорок в лубочной картинке, подготовленная Ассоциацией «Соотечественницы» при поддержке КСОРС Марокко», – подчеркнула Мария Соя.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 20:49

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