МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ.

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ . По указанию министра внутренних дел Вальтера Бутба МВД Абхазии продолжает усиленные рейды по предупреждению и профилактике правонарушений в республике. Ежедневно на рейды выезжают патрульные экипажи с оперативным составом, параллельно укрепляются посты ДПС. Ротация, которую в последнее время активно использует руководство МВД, мера нужная, не раз доказавшая свою эффективность, подчеркивает заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа, под руководством которого проходят масштабные рейдовые мероприятия.

При подготовке к рейдовым профилактическим мероприятиям руководство дает особые установки на выявление водителей в нетрезвом состоянии, нарушителей ПДД, а также на выявление фактов незаконного хранения и ношения оружия.

Вместе с тем, личный состав инструктируют о необходимости корректного поведения в отношении водителей и пассажиров, обязательном соблюдении процессуальных норм при проведении проверки документов и составлении протоколов о нарушении правил дорожного движения.

В этот раз контроль проводимых профмероприятий начинается со столицы.

Город схематически делят на участки. За каждым закрепляют группу сотрудников, которую далее будут перемещать согласно распоряжению руководства. За два с половиной часа работы в Сухуме составлены десятки протоколов, несколько машин отправлены на штрафстоянку, ряд лиц задержаны для установления личности.

В западных районах в этот раз работали сотрудники милиции Ткуарчалского, Гулрыпшского, Галского и Очамчырского районов. В результате мероприятий выявлены факты грубых нарушений правил дорожного движения, наличия подложных государственных регистрационных номерных знаков, нормы тонирования стекол автомобилей, о которых было доложено руководству.

Следующий пункт дислокации – КПМ в Мюссере. К 20 часам вечера уже формируется общая картина, позволяющая подвести промежуточные итоги.

Сотрудники оперативных подразделений и Инспекторы ГАИ тщательно осматривают автотранспортные средства на предмет незаконной перевозки запрещенных веществ и предметов, наркотических средств, огнестрельного оружия и боеприпасов. Отрабатываются ориентировки на лиц, которые состоят в розыске. Вместе с тем, одним из самых частых является нарушение нормы тонирования автостекол. Пренебрегая безопасностью движения, особенно в ночное время, граждане продолжают тонировать лобовые стекла. Сотрудники, с свою очередь, реагируют на данное правонарушение.

Собранные в ходе мероприятия данные о правонарушениях систематизируют и формируют в единый отчет. В этот раз цифры не утешительные.

Помимо стационарных постов ГАИ данные профилактические мероприятия параллельно проводятся методом патрулирования.

МВД напоминает, что основная цель профилактических мероприятий – не лишить как можно больше водителей права управления автомобилем, а привлечь участников дорожного движения к правопорядку и снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.