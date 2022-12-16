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Абхазия Информ

ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О ФИНАНСИРОВАНИИ РЯДА МЕРОПРИЯТИЙ В 2022 ГОДУ

Новости Пятница, 16 декабря 2022 20:53
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ГЛАВУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОИНФОРМИРОВАЛИ О ФИНАНСИРОВАНИИ РЯДА МЕРОПРИЯТИЙ В 2022 ГОДУ

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба проинформировал премьер-министра Александра Анкваб об исполнении бюджетных обязательств государства и поручений президента Абхазии Аслана Бжания по финансированию отдельных мероприятий в текущем году.

По данным Минфина, за счет собственных средств республиканского бюджета с января 2022 г. на ремонт и реконструкцию 28 объектов по утвержденному правительством перечню направлено 138 млн рублей. Дополнительно из Резервного фонда правительства финансируются работы на 32 объектах социально-культурного назначения на сумму 60 млн рублей.

Одновременно, за счет средств Резервного фонда президента Абхазии финансируются ремонтно-восстановительные работы на 47 объектах, включая объекты пострадавшие в результате стихийных бедствий на общую сумму 132 млн рублей.

Владимир Делба сообщил, что в текущем году по поручению президента на ликвидацию последствий стихийных бедствий направлено 283 млн рублей, в том числе на оказание материальной помощи 1243 гражданам, имущество которых пострадало от стихии, – 165 млн 608 тыс. рублей; из этих средств 18 млн рублей по решению президента республики выплачено 116 жителям Очамчырского района, так же пострадавшим в результате стихийных бедствий.

С января текущего года министерством финансов за счет средств республиканского направлено на оказанию помощи 1905 гражданам на общую сумму 218,7 млн рублей, из них: на обучение 174 студентов за рубежом – 29,9 млн; на лечение 360 человек – 100 млн; на оказание адресной материальной помощи 1 371 гражданину – 88,8 млн.

В течение года за счет собственных средств республиканского бюджета на ремонтно-восстановительные работы на объектах местного значения и финансовую поддержку бюджетам районов и г. Сухума был направлен 1 млрд 783 млн рублей.

По данным вице-премьера, министра финансов, государство выполнило обязательства и по бюджетным ассигнованиям, направленным на реализацию ведомственных целевых программ в области здравоохранения, социальной политики, образования, культуры и другим.

Так, по линии здравоохранения профинансировано 424 мероприятия на общую сумму, превышающую 483 млн рублей, в том числе на: совершенствование противотуберкулезной помощи населению, централизованное приобретение лекарственных препаратов и медизделий, лечение граждан за пределами и в Абхазии, развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии, расходы на мероприятия по защите населения от коронавирусной инфекции, кадровое обеспечение системы здравоохранения и др.

На реализацию 32-х программ в области просвещения в уходящем году было направлено 27 379 мл. рублей и 48 программ в сфере культуры - почти 13 млн рублей.

Особое внимание Владимир Делба обратил на исполнение мероприятий по линии министерства социального обеспечения и демографической политики. По информации вице-премьера, в этом году по программе «Жилище-22» осуществлена выплата 38,5 млн рублей 49 соискателям.

Общая сумма выплаченных социальных пособий, установленных законодательством, составила 198 млн 125 тыс. рублей на 8 136 получателей.

На реализацию ведомственной программы в области сельского хозяйства с января 2022 г. выплачено 98 млн рублей.

Программы в области молодежной политики и спорта в этом году получили порядка 26 млн рублей.

Общие бюджетные расходы на реализацию социальной политики составили почти 883 млн 700 тыс. рублей.

Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул важность своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств государства и передал поручение президента страны осуществить все оставшиеся выплаты до истечения текущего финансового года.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 20:59

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