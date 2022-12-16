ЭЛКАН ГВАЗАВА – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА КУРЫНОВА
Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике памяти Олимпийского чемпиона Александра Курынова проходят в спортивном комплексе «Маяк» города Зеленодольска Республики Татарстан с 14 по 17 декабря. В соревнованиях принимают участие спортсмены из России и Белоруссии.
В весовой категории до 61 кг в турнире принял участие титулованный абхазский тяжелоатлет Элкан Гвазава, который занял первое место с результатом в сумме двоеборья 265 кг (125 – рывок, 140 – толчок).
Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.
Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.
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