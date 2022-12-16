КОМАНДА АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VI ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В МОСКВЕ

Соревнования проводились по пяти видам спорта. Ребята из Абхазии приняли участие в соревнованиях по баскетболу 3х3 и волейболу 4х4 смешанный состав.

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ . В Москве состоялись VI Всемирные игры соотечественников. Республику Абхазия на играх представляла команда из 10 учеников – 6 человек из Сухума, по двое – из Гагрского и Гудаутского районов.

Из 17 команд, принимавших участие в соревнованиях по баскетболу, ученики школы N4 г. Сухум, воспитанники баскетбольного клуба «Крылья Абхазии», заняли 9 место.

Из 16 команд по волейболу, команда Абхазии заняла 9-12 место.

Кроме того, команда приняла участие в конкурсе «Диалоги на русском языке». В программу игр входили не только соревнования, но и экскурсионная программа. Команда из Абхазии приняла участие в обзорной экскурсии по Москве, посмотрела ретро-матч по хоккею между командами «Динамо» и «Спартак», посетила выставку ВДНХ, павильон «Космос» и парк «Патриот».

В VI Всемирных играх приняли участие команды из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также команды различных диаспор, проживающих на территории РФ.

Управление образования благодарит организаторов – прежде всего команду Россотрудничества за прекрасную организацию игр и продуманную программу, Министерство просвещения РА, которые экипировали детей, а также тренеров, чьи воспитанники приняли участие в соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба Управления образования столицы.