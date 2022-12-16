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Абхазия Информ

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СТОЛИЦЕ

Новости Пятница, 16 декабря 2022 21:10
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О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СТОЛИЦЕ

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий в городе Сухум. Распоряжением создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий на территории города Сухум.

Отделу по организации мероприятий и рекламы Администрации в срок до 20 декабря 2022 года поручено обеспечить праздничное новогоднее оформление столицы.

Департаменту экономического развития Администрации поручено:

– оказать содействие в организации и предоставлении услуг общественного питания на площади Свободы с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года;

– рекомендовать собственникам и арендаторам помещений, зданий предприятий услуг, торговли, общественного питания, иным коммерческим предприятиям, а также учреждениям, организациям и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории города Сухум обеспечить праздничное оформление витрин и фасадов собственных и арендуемых помещений.

Распоряжением главы столицы на территории площади Свободы запрещена торговля сувенирами, игрушками, чипсами, сухариками, пиротехникой, алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и иными устройствами для потребления никотина, а также запрещен прокат самокатов, велосипедов, детских паровозов и электрических машинок.

Департаменту ЖКХ администрации совместно с МУ «Горстройпроект» и МУП «Благоустройство» поручено:

– подготовить площадки для установки общегородской новогодней ёлки и проведения городских мероприятий;

– обеспечить дополнительное освещение площади Свободы и организовать световое праздничное оформление улиц города;

– организовать работу по установке новогодних ёлок в микрорайонах города Сухум, предусмотрев организацию их демонтажа и устранение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации элементов праздничного оформления.

Управлению культуры, управлению образования, МУ «Управление по делам молодежи и спорта» поручено обеспечить проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий.

УВД по городу Сухум рекомендовано принять дополнительные меры по усилению охраны и обеспечению общественного порядка, обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, организовать парковку автотранспорта в местах проведения мероприятий, обеспечить сохранность элементов праздничного оформления города и общегородской новогодней ёлки, запретить в местах проведения массовых мероприятий несанкционированное использование пиротехнических изделий.

ПСО по охране города Сухум и Сухумского района МЧС рекомендовано обеспечить дежурство пожарной бригады в местах проведения новогодних мероприятий с применением пиротехнической продукции.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 21:16

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