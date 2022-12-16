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Абхазия Информ

СУХУМ И КАЗАНЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Новости Пятница, 16 декабря 2022 21:16
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СУХУМ И КАЗАНЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. В посольстве Абхазии в Москве прошла презентация туристического потенциала Казани.

В ходе встречи генеральный директор МУП Администрации г. Сухум «Арго-Инвест» Леван Адлейба и директор МКУ «Комитет по развитию города Казани» Дарья Санникова подписали соглашение о взаимодействии Сухума и Казани в области туризма.

Санникова провела презентацию туристического потенциала Казани и подробно рассказала об особенностях города.

«В Казани нет сезонного туризма, мы всегда рады принимать гостей в нашем прекрасном городе и создаем все условия для комфортного и запоминающегося пребывания туристов», – отметила Санникова.

Представители Абхазии заинтересовались возможностями города, а также отметили высокий профессионализм и четкость, с которыми столица РТ подходит к развитию туристической индустрии. По словам Левана Адлейба, подобного рода соглашения уже подписаны с рядом городов России.

«Данные соглашения дают возможность популяризировать нашу туристическую отрасль, презентовать республику, рассказать о себе, для того, чтобы увеличить туристический поток», – отметил Леван Адлейба.

На мероприятии присутствовали временный поверенный в делах Абхазии в РФ Мадина Авидзба, почетный консул РА в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук, заместитель полпреда Республики Татарстан в Москве Эмиль Файзуллин, гендиректор туристической компании «Аква-Абаза» Мария Гицба, гендиректор «Рица-тур» Елена Лолуа, исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 21:20

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