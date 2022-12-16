ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ РЯДА ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Завершился конкурс, объявленный 24 ноября 2022 года Администрацией президента Абхазии на замещение вакантной должности начальника управления по связям со средствами массовой информации, журналиста пресс-службы управления по связям со СМИ и старшего референта сектора государственного контроля государственно-правового управления.