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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ РЯДА ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Пятница, 16 декабря 2022 21:20
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ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ РЯДА ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Завершился конкурс, объявленный 24 ноября 2022 года Администрацией президента Абхазии на замещение вакантной должности начальника управления по связям со средствами массовой информации, журналиста пресс-службы управления по связям со СМИ и старшего референта сектора государственного контроля государственно-правового управления.

Данные претендентов на вакантные должности направлены в конкурсную комиссию для оценки их профессионального уровня.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 21:23

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