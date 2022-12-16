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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕСТУПНИКИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ НАРКОТИКИ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 16 декабря 2022 21:23
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ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕСТУПНИКИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ НАРКОТИКИ В АБХАЗИИ

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое средство в особо крупном размере изъято сотрудниками УКОН МВД в результате проведения комплекса оперативных и оперативно-технических мероприятий, задержаны двое граждан.

Покандюк Владимир Владимирович 1993 года рождения, житель г. Сочи попал в разработку наркоконтроля Абхазии и был задержан с поличным после перехода государственной границы сотрудниками УКОН МВД совместно с ОУР ОВД по Гудаутскому району. Пи личном досмотре у мужчины изъято наркотическое средство, плотно упакованное в красный заизолированный сверток

Согласно данным проведенной экспертизы, изъятое при личном досмотре гражданина Покандюк вещество является сильнодействующим наркотическим средством «метадон», весом 91.206 грамм.

Также, мужчина перевозил с собой в ручной клади электронные весы, фасовочные пакеты и упаковочный материал. В барсетке сотрудники милиции изъяли блистер с остатками капсул запрещенного психотропного вещества Прегабалин.

И это не первый заезд наркосбытчика а нашу страну. Оперативным путем установлено, что задержанный, вступив в преступный сговор с лицом под псевдонимом «Ликуся», по указанным координатам геолокации незаконно приобрел наркотическое средство, которое в последующем сбыл путем тайных закладок.

Ранее сделанные так называемые тайные закладки сотрудниками УКОН МВД изъяты в ходе проверки местности на территории набережной в г. Гагра, а так же в парке Ленина в Гудауте.

Всего было обнаружено скрытых 6 мест с идентичными свертками, из которых в совокупности изъято 2.55 грамм наркотика. И это «метадон» – закладки, сделанные гражданином Покандюк. За свою преступную деятельность он должен был получить денежное вознаграждение – по 1000 рублей за каждый сбытый сверток.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, сотрудниками УКОН МВД было установлено, что гражданин должен вступить в контакт на территории Республики Абхазия с неизвестным лицом с целью получения партии наркотического средства для последующего распространения.

В результате реализации комплекса разработанных оперативных мер, так называемый курьер был установлен и незамедлительно задержан, им оказалась гражданка Азербайджана Маммадова Роза Ашраф-кызы 1976 года рождения, временно проживающая в г. Гагра.

При личном досмотре у женщины изъят хранимый в нижнем белье заизолированный сверток. Экспертизой установлено, что содержимое в нем вещество составило порядка 105 грамм наркотического средства «метадон».

За сбыт данного объема оптом, как пояснила задержанная, она должна была получить денежную сумму в размере 500 долларов.

Реализуя оперативные данные уже в отношении задержанной гражданки Маммадовой, сотрудниками УКОН установлена ее причастность к распространению наркотического средства в г. Гагра.

Последняя, действуя совместным преступным умыслом с третьим лицом, имя которого в интересах следствия пока не разглашается, осуществила незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере путем осуществления тайных закладок. В ходе исследования участков местности по установленным адресам в районе Гагрского Приморского парка сотрудниками милиции в общей сложности было обнаружено 4 готовых к реализации свертка с аналогичным наркотическим веществом, масса изъятого составила 1.671 грамм.

Таким образом, сотрудниками наркоконтроля МВД выявлена очередная преступная схема распространения наркотического средства на территории Абхазии, задержаны непосредственные фигуранты, изъято в совокупности более 200 грамм сильнодействующего наркотика «метадон» – как уже подготовленные к продаже расфасовки, так и оптовые партии.

На сегодняшний день следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Гражданину Покандюк вменяется два эпизода преступных деяний по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере и факт незаконного ввоза на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере и психотропного вещества.

Так же в деяниях данного гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 через ч. 3 ст. 29 УК РА – т.е. покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере.

В отношении Розы Маммадовой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 и пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 224 УК РА.

Последней инкриминируется два факта незаконного оборота наркотических средств, совершенных в группе лиц по предварительному сговору – приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере, и аналогичное преступление, совершенное в крупном размере.

Расследование проводит следственное управление МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 21:29

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