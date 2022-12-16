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Абхазия Информ

ОБНАРУЖЕНА РАЗЛИТАЯ РТУТЬ

Новости Пятница, 16 декабря 2022 21:30
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ОБНАРУЖЕНА РАЗЛИТАЯ РТУТЬ

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. В одном из заброшенных домов по улице Адыгейской в Сухуме одной из жительниц столицы была обнаружена разлитая ртуть в объёме 300 граммов. Еще столько же находилось в стеклянной ёмкости. О находке было сообщено в МЧС Абхазии.

Прибывшие на место сотрудники собрали разлившуюся ртуть, обработали помещение реактивами для нейтрализации вещества, а также вывезли ёмкость с неразлившейся ртутью.

Спасатели призывают граждан республики к осторожности и при обнаружении опасной для здоровья бытовой химии или повреждённых старых медицинских приборов, содержащих активные химические элементы, немедленно обращаться в МЧС.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 21:32

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