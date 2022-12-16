Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. В одном из заброшенных домов по улице Адыгейской в Сухуме одной из жительниц столицы была обнаружена разлитая ртуть в объёме 300 граммов. Еще столько же находилось в стеклянной ёмкости. О находке было сообщено в МЧС Абхазии.