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Абхазия Информ

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СОКРАТОМ ДЖИНДЖОЛИЯ

Новости Пятница, 16 декабря 2022 21:32
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В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С СОКРАТОМ ДЖИНДЖОЛИЯ

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ. По инициативе министра обороны, генерал-полковника Владимира Ануа в министерстве прошла встреча с кавалером ордена «Ахьдз-Апша» I степени Сократом Джинджолия. В ней приняли участие заместители министра обороны, офицеры управления и Генштаба МО, командиры воинских частей и отдельных подразделений.

Мероприятие было приурочено к 85-летию абхазского государственного и общественного деятеля.

Открывая встречу Владимир Ануа отметил, что имя Сократа Джинджолия уже вписано в историю современной Абхазии, его знают как в Абхазии, так и далеко за ее пределами. Он был участником судьбоносных процессов и решений на пути строительства нашей государственности.

Министр обороны от лица командования и личного состава поздравил юбиляра с высокой государственной наградой и 85-летним юбилеем.

«За вклад в создание Вооруженных Сил Республики Абхазия» Сократ Рачевич был награжден ведомственной медалью «30 лет Министерству обороны Республики Абхазия».

Сократ Джинджолия, выразив благодарность, рассказал о политических процессах, происходивших вокруг Абхазии на рубеже веков. Отвечая на вопросы, говорил об истории возникновения конфликта, причинах начала Отечественной войны народа Абхазии, поделился воспоминаниями о первом президенте Республики Абхазия, главнокомандующем Вооруженными Силами Владиславе Григорьевиче Ардзинба.

«На нашу долю выпало непростое время. Мы прошли самое страшное – угрозу истребления… Важнейшее событие – это Победа, которая была достигнута огромной ценой», – отметил он.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 16 декабря 2022 21:38

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