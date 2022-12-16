РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА МВД

Сухум. 16 декабря 2022. Абхазия-Информ . Криминогенной обстановке в стране и вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка посвящалось рабочее совещание с руководителями подразделений Центрального аппарата, которое провел министр внутренних дел Вальтер Бутба. Повышенное внимание он поручил уделить приближающимся новогодним праздникам и сопровождающим их корпоративным мероприятиям.

Министр обозначил ответственным лицам направления предупредительно-профилактической работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в республике. Особый акцент Бутба сделал на ситуации в области дорожной безопасности с учетом наступающих выходных.

В последнее время сотрудники ГАИ выявляют случаи вождения автомобиля несовершеннолетними лицами. Начальнику Госавтоинспекции Баталу Агрба поручено усилить контроль в этой части.

Продолжая тему работы ГАИ, министр назвал неудовлетворительными показатели уголовного розыска, основываясь на результатах рейдовых профилактических мероприятий.

Касаясь темы расследования уголовных дел, Бутба отметил, что оперативные сотрудники должны активно взаимодействовать со следственным управлением и обеспечивать сопровождение дела вплоть до его отправки в суд.

В преддверии новогодних праздников спрос на петарды, фейерверки и салюты стремительно растет. Вальтер Бутба поручил проверить торговые точки, уделив особое внимание системе противопожарной безопасности и условиям, в которых хранится продукция, а также наличию сертификатов па продаваемую продукцию . Тема вырубки елей особенно актуальна в конце года. Во исполнение постановления Кабинета министров от 30 ноября о запрете заготовки на территории Республики Абхазия елей и пихты для проведения новогодних праздников и ввозе из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы глава МВД поручил усилить контроль в этой сфере.

Сотрудникам МВД поручено действовать на опережение. Представители УЭБ уже несут круглосуточную службу на въезде в Рицинский реликтовый национальный парк. Аналогичные группы выставлены на въезде в Кодорское ущелье.

В ходе совещания также была затронута тема выявления поддельных водительских удостоверений. Министр дал указания усилить работу по выявлению фактов подложных документов.

Еще одно поручение министра касалось продолжения работы по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. Речь шла и о необходимости повышения показателей оперативно-розыскной деятельности по установлению местонахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда, повышении раскрываемости преступлений, направленных против личности, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.