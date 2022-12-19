ЗА ВЕЧЕР ВЫЯВЛЕНО 75 ВОДИТЕЛЕЙ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ

Из них, 87 – за пересечение сплошной разделительной полосы, нарушений правил обгона, выезд на встречную полосу.

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ . В результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий сотрудниками подразделений МВД РА выявлено 466 административных правонарушений.

Сотрудники милиции продолжают выявлять случаи вождения автомобильного средства в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, таковых оказалось 75. МВД констатирует, что количество водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, вызывает тревогу.

Особый контроль при проведении рейдов ввиду социальной опасности уделяется водителям, управляющим транспортными средствами в алкогольном и наркотическом опьянении.

11 человек доставлено в городские и районные отделения милиции для установления личности. 17 машин поставлены на шрафстоянку.

МВД напоминает об ответственности за нарушение правил дорожного движения и продолжит рейдовые мероприятия для улучшения ситуации на дорогах страны.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.