ИЗЪЯТА КРУПНЕЙШАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ . Крупнейшая партия наркотического средства изъята сотрудниками УКОН МВД, задержана группа лиц, преступная деятельность которых бела направлена на сбыт сильнодействующего наркотика в Абхазии. Задержание подозреваемых проведено на посту ГАИ, когда сотрудники УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского райотдела остановили автомобиль с российским госномерным знаком 48-го региона.

Водитель автомобиля – житель Липецкой области Киселёв Сергей Владимирович 1982 г.р. был доставлен в служебный кабинет УКОН МВД для личного досмотра. Гражданин не отрицал факт наличия при себе наркотического средства, а так же подтвердил цель хранения такового.

В общей сложности в хранимом у мужчины чулке содержалось более 91 грамма расфасованного в целлофановые свертки вещества. Как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД – наркотического средства «метадон».

Личному досмотру была подвергнута и спутница гражданина Киселева жительница города Люберцы Московской области Дубровина Роза Егоровна 1984 г.р.. Женщина призналась, что имеет при себе запрещенное вещество и свою часть хранимых свертков выдала добровольно.

Всего у гражданки Дубровиной изъято 70 готовых к реализации расфасовок в черные и белые полиэтиленовые пакетики аналогичного вещества. Масса наркотического средства «метадон» в которых составила 78.260 грамм.

Так же у обоих задержанных были изъяты сотовые телефоны и множество пластиковых банковских карт.

При осмотре транспортного средства, на котором передвигались по Абхазии граждане Киселев и Дубровина, сотрудниками УКОН в салоне под бардачком обнаружен тайник.

Разложив на обозрение участникам процесса содержимое данного мешка, сотрудники милиции пересчитали все свертки – аналогично упакованные в черные и белые целлофановые обмотки. В общей сложности 141 сверток.

Экспертами же установлено, что в этих расфасовках содержалось около 159 грамм наркотического средства «метадон».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан Киселева и Дубровиной установлено, что последние ранее совершили тайные закладки. Наркокоммерсанты, прибыв в Абхазию, разместились в одном из отелей города Сухум и приступили к реализации своего преступного умысла, разложив некоторую часть смертоносного товара. Закладки делались вдоль проселочных дорог в Гулрыпшском районе.

Примерно на одной территории, около 400 метров от съезда с проселочной дороги, гражданин Киселев разложил в тайные места под строительными блоками, балками, столбами, у трансформаторной будки и труб свертки с аналогичным наркотическим средством. Общая масса «метадона», изъятая сотрудниками УКОН МВД при осмотре данных участков местности составила более 27 с половиной грамм.

При участии гражданки Дубровиной, так же в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых, вдоль проселочной дороги сотрудниками УКОН было обнаружено еще шесть мест тайных закладок, из которых изъято более семи грамм наркотического средства «метадон».

Деяния, совершенные вышеназванными гражданами подпадают под категорию особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств – преступления, совершенного против здоровья населения и общественной нравственности.

Последним вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Тактика оперативных разработок сотрудников наркоконтроля МВД Абхазии направлена на выявление и задержание преступных элементов с поличным. Из незаконного оборота изымаются наркотические средства на десятки миллионов рублей.

За подобного рода преступления предусматривается уголовная ответственность в виде длительного срока лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. Граждане Киселев и Дубровина содержатся под стражей. Расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.