В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по шахматам. В турнире участвовали более 140 шахматистов всех возрастов из всех районов Абхазии. В рамках чемпионата прошли три турнира: турнир А (основной), турнир В для детей до 12 лет (2010 года рождения и младше) и турнир С для детей до 8 лет (2014 года рождения и младше).