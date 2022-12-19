В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ
Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел чемпионат Абхазии по шахматам. В турнире участвовали более 140 шахматистов всех возрастов из всех районов Абхазии. В рамках чемпионата прошли три турнира: турнир А (основной), турнир В для детей до 12 лет (2010 года рождения и младше) и турнир С для детей до 8 лет (2014 года рождения и младше).
Среди юношей до 16 лет первое место занял Айнар Хурхумал (Очамчыра), второе – Нестор Багателия (Сухум), третье – Арман Тополян (Сухум).
Среди девушек до 16 лет первое место заняла Александра Тарнава (Гагра), второе – Лана Гунба (Гудаута), третье – Сария Лакоба (Гудаута).
Среди ветеранов победителем стал Сергей Миносян (Очамчыра), второе место занял Борис Накопия (Очамчыра), третье – Салавутин Газиев (Сухум).
Среди мальчиков до 6 лет первое место занял Георгий Квициния (Сухум), второе – Глеб Хинтба (Гудаута), третье – Иван Шалин (Сухум).
Среди девочек до 6 лет первое место заняла София Шулумба (Пицунда), второе – Эмили Гулария (Гудаута), третье – Анна Ткебучава (Сухум).
Среди мальчиков до 8 лет первое место занял Стилиан Мукба (Пицунда), второе – Армен Топчян (Гулрыпш), третье – Даниил Кузнецов (Гудаута).
Среди девочек до 8 лет первое место заняла Нила Бганба (Гагра), второе – Анна Палавандзия (Сухум), третье – Амира Агрба (Гудаута).
Среди мальчиков до 10 лет победителем стал Дамир Халваш (Гудаута), второе место занял Дамир Адлейба (Сухум), третье – Мартин Георгиян (Гагра).
Среди девочек до 10 лет первре место заняла Кира Ладария (Гагра), второе место заняла Мира Смыр (Н. Афон), третье – Александра Шулумба (Пицунда).
Среди мальчиков до 12 лет первым стал Нестор Багателия (Сухум), второе место занял Георгий Георгиян (Гагра), третье место занял Дамир Абанос (Пицунда).
Среди девочек до 12 лет первое место заняла Сария Лакоба (Гудаута), второе место заняла Полина Марченко (Сухум), третье – Александра Авидзба (Гудаута).
Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Турнир организован Федерацией шахмат Абхазии при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту.