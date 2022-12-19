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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ УЧАСТВУЕТ В 8-М СЕВЕРНОМ ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ «ЛИВАДИЯ»

Новости Понедельник, 19 декабря 2022 11:41
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ОЛЕГ БАРЦИЦ УЧАСТВУЕТ В 8-М СЕВЕРНОМ ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ «ЛИВАДИЯ»

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. В столице Белоруссии Минске проходит 8-й Северный деловой Форум «Ливадия». Его участниками являются представители деловых и научных кругов России и Белоруссии, чиновники и журналисты. По приглашению организаторов Форума в его работе принимает участие Торговый представитель Абхазии в России, председатель попечительского Совета МКДЦ Олег Барциц.

Выступая перед участниками Форума, Олег Барциц заявил о том что Абхазия и Беларусь вполне способны реализовать имеющийся обширный потенциал взаимодействия на основе экономического, торгового и культурного сотрудничества.  В планах Торгового представительства значится и открытие Торгового Дома  Абхазии в столице Белоруссии Минске.

«Убежден, что народы Абхазии и Беларуси, деловые круги, люди искусства в ближайшее время сумеют наладить плодотворное сотрудничество в экономической и культурной сферах», – подчеркнул Олег Барциц.

Абхазо-Белорусские отношения получили новый импульс после состоявшейся в сентябре этого года рабочей поездки президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Абхазию и его встречи с президентом Абхазии Асланом Бжания в Пицунде.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 19 декабря 2022 11:45

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