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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ АБХАЗИИ УЧАСТСТВУЮТ В РАБОТЕ 63-Й СЕССИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Новости Понедельник, 19 декабря 2022 11:47
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ПАРЛАМЕНТАРИИ АБХАЗИИ УЧАСТСТВУЮТ В РАБОТЕ 63-Й СЕССИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия во главе со Спикером Парламента Республики Абхазия Лашей Ашуба участвует в работе 63-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в Москве. В составе делегации спикер Парламента Лаша Ашуба, председатель Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Тимур Бейя, член Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Вахтанги Голандзия и руководитель Аппарата НС Вадим Бжания.

Народному Собранию  Абхазии статус предоставлен постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России с 17 октября 2008 года.

В настоящее время статус постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании имеют Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств, Парламент Республики Южная Осетия, Парламент Республики Абхазия и Межпарламентская Ассамблея Православия.

Постоянные наблюдатели, гости в соответствии с Регламентом Парламентского Собрания имеют право участвовать в заседаниях парламентского Собрания и его комиссий с правом совещательного голоса.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 19 декабря 2022 11:53

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