ЕВРЕИ АБХАЗИИ ПРАЗДНУЮТ ХАНУКУ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ . Накануне вечером, с заходом солнца, члены еврейской общины «Шалом» собрались в Сухумской синагоге на первое зажигание свечей, которое будет продолжаться до вечера 26 декабря. Ханука – один из важнейших религиозных еврейских праздников и с иврита переводится как «освящение», «обновление».

Традиция связывает празднование Хануки с еврейским восстанием в 160-х годах до нашей эры против сирийского царя Антиоха IV, который запретил иудаизм. После изгнания захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Маккавея (из династии Хасмонеев) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм.

В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник — менору. Его огонь нужно поддерживать постоянно, но масла для светильника оказалось совсем мало – предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен храм.

В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день праздника, две – во второй, три – в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник – ханукию.

Как известно, у ни один праздник у евреев не обходится без веселого застолья, и «праздник света», как его еще называют, в этом плане не исключение, хоть и больших столов накрывать не принято. Главные блюда праздника – картофельные латкес (картофельные оладьи, они же драники), всевозможные пончики, жаренные в растительном масле, их называют суфганийот, а также блюда, приготовленные на молоке или с использованием молочных продуктов.