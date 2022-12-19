63-Я СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ . Сегодня в Москве на площадке Госдумы состоялось заседание 63-й сессии парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Делегация Парламента Республики Абхазия под руководством спикера Лаши Ашуба, приняла участие в этом мероприятии, что было озвучено председателем парламентского Собрания, председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.