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Абхазия Информ

63-Я СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

Новости Понедельник, 19 декабря 2022 17:24
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63-Я СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Москве на площадке Госдумы состоялось заседание 63-й сессии парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Делегация Парламента Республики Абхазия под руководством спикера Лаши Ашуба, приняла участие в этом мероприятии, что было озвучено председателем парламентского Собрания, председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Заседание прошло в соответствии с повесткой, утверждённой решением Совета парламентского собрания. Сессию провёл Вячеслав Володин.

К участию в работе депутатов парламентского Собрания были приглашены руководители министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации, представители постоянного Комитета союзного государства и постоянных наблюдателей при парламентском Собрании.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 19 декабря 2022 17:31

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