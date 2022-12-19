63-Я СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Москве на площадке Госдумы состоялось заседание 63-й сессии парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Делегация Парламента Республики Абхазия под руководством спикера Лаши Ашуба, приняла участие в этом мероприятии, что было озвучено председателем парламентского Собрания, председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.
Заседание прошло в соответствии с повесткой, утверждённой решением Совета парламентского собрания. Сессию провёл Вячеслав Володин.
К участию в работе депутатов парламентского Собрания были приглашены руководители министерств и ведомств Республики Беларусь и Российской Федерации, представители постоянного Комитета союзного государства и постоянных наблюдателей при парламентском Собрании.