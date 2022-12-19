РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ . В Парламенте состоялось рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия». Законопроект направлен на создание отвечающей современным требованиям нормативно-правовой базы в целях реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, обеспечение порядка рассмотрения обращений и повышение эффективности государственного управления. Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение вынести его на заседание сессии Народного Собрания для принятия в первом чтении.