РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
Новости Понедельник, 19 декабря 2022 17:35
Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось рабочее заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. В соответствии с утвержденной депутатами повесткой дня заседания рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан Республики Абхазия». Законопроект направлен на создание отвечающей современным требованиям нормативно-правовой базы в целях реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, обеспечение порядка рассмотрения обращений и повышение эффективности государственного управления. Рассмотрев данный законопроект, члены комитета приняли решение вынести его на заседание сессии Народного Собрания для принятия в первом чтении.
Депутаты также рассмотрели проекты постановлений «О включении части имущественного комплекса санатория «Гагрипш» (нижняя часть) в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации» и «О включении имущественного комплекса бывшего спортивного лицея «Геч» в п. Цандрыпш Гагрского района, ул Октябрьская в перечень объектов, подлежащих приватизации, и утверждении условий его приватизации».
Принято решение рекомендовать Парламенту утвердить проекты данных постановлений на ближайшем заседании сессии.
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