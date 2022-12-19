РУКОВОДСТВО СГБ РА НАГРАДИЛИ ВЫСШЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ ГМС АБХАЗИИ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ . 20 декабря Служба государственной безопасности Республики Абхазия отмечает свой профессиональный праздник. В канун 30-ой годовщины со дня создания СГБ и за содействие в решении задач, поставленных перед Государственной миграционной службой Абхазии, начальник ГМС генерал-майор Рамин Габлая Заурович наградил высшей ведомственной наградой ГМС – медалью «Генерал-лейтенант В. Г. Аршба» председателя СГБ РА полковника Роберта Киут, первого зампредседателя полковника Темура Ахиба и заместителей председателя полковника Бориса Лаквитава и начальника Пограничного отряда СГБ полковника Рустама Латипова.