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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО СГБ РА НАГРАДИЛИ ВЫСШЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ ГМС АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 19 декабря 2022 17:43
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РУКОВОДСТВО СГБ РА НАГРАДИЛИ ВЫСШЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ ГМС АБХАЗИИ

Сухум. 19 декабря 2022. Абхазия-Информ. 20 декабря Служба государственной безопасности Республики Абхазия отмечает свой профессиональный праздник. В канун 30-ой годовщины со дня создания СГБ и за содействие в решении задач, поставленных перед Государственной миграционной службой Абхазии, начальник ГМС генерал-майор Рамин Габлая Заурович наградил высшей ведомственной наградой ГМС – медалью «Генерал-лейтенант В. Г. Аршба» председателя СГБ РА полковника Роберта Киут, первого зампредседателя полковника Темура Ахиба и заместителей председателя полковника Бориса Лаквитава и начальника Пограничного отряда СГБ полковника Рустама Латипова.

Рамин Габлая поздравил руководство и весь личный состав СГБ с предстоящим профессиональным праздником, пожелал здоровья, благополучия и новых достижений. Отметил, что тесное взаимодействие и сотрудничество между ведомствами положительно отразилось на деятельности Государственной миграционной службы.

В свою очередь Роберт Киут наградил юбилейным нагрудным знаком «Служба государственной безопасности» Рамина Габлая и его первого зама Джими Ажиба.

Председатель СГБ выразил надежду на дальнейшее продуктивное сотрудничество ведомств

«Я уверен, что следующем году и все последующие годы мы будем говорить только об увеличении результатов, о плодотворной совместной деятельности и достигнем необходимого успеха на благо нашей республики», – сказал Киут.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 19 декабря 2022 17:54

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