МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА
Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. В нем приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба и председатель фонда инвалидов ОВНА Дмитрий Тарба.
Обсуждались актуальные проблемы выдачи рецептов, дающих право на получение медикаментов особой категории.
Участники заседания сошлись во мнении, что данный процесс необходимо систематизировать и упорядочить. Вместе с тем, отмечена важность грамотного соблюдения прав инвалидов Отечественной войны на получение рецептов на медикаменты.
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