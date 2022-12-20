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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Вторник, 20 декабря 2022 17:26
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны.  В нем приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба и председатель фонда инвалидов ОВНА Дмитрий Тарба. 

Обсуждались актуальные проблемы выдачи рецептов, дающих право на получение медикаментов особой категории.

Участники заседания сошлись во мнении, что данный процесс необходимо систематизировать и упорядочить. Вместе с тем, отмечена важность грамотного соблюдения прав инвалидов Отечественной войны на получение рецептов на медикаменты.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 17:31

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