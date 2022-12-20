МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. В нем приняли участие министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба и председатель фонда инвалидов ОВНА Дмитрий Тарба.