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Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАСТЕР-ПЛАНА ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ» ИМ. В. АРДЗИНБА

Новости Вторник, 20 декабря 2022 17:31
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАСТЕР-ПЛАНА ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ» ИМ. В. АРДЗИНБА

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Администрации президента состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития Международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба.  Приветствуя исполнителей – представителей проектно-изыскательского НИИ воздушного транспорта проектного института Ленаэропроект, вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации данного проекта.

«Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный», –  сказал Гунба.

В презентации приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, заместители руководителя Администрации президента Валерий Папба и Зураб Каджая, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, директор РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба»  Вячеслав Эшба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 17:48

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