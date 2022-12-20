ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАСТЕР-ПЛАНА ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ» ИМ. В. АРДЗИНБА
Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Администрации президента состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития Международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба. Приветствуя исполнителей – представителей проектно-изыскательского НИИ воздушного транспорта проектного института Ленаэропроект, вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации данного проекта.
«Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный», – сказал Гунба.
В презентации приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, заместители руководителя Администрации президента Валерий Папба и Зураб Каджая, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, директор РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба» Вячеслав Эшба.
Последнее от Super User
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЕЗОНОВ «APSNY-STAR»
- ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОТРУДНИКАМ СГБ
- МАРАТ АГРБА ПРИЗНАН ЛУЧШИМ НАПАДАЮЩИМ «КУБКА СОДРУЖЕСТВА»
- САНДРО КИУТ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
- ЧАСТЬ АБХАЗИИ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БЕЗ ГРАФИКА