Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ . В Администрации президента состоялась презентация мастер-плана поэтапного развития Международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба. Приветствуя исполнителей – представителей проектно-изыскательского НИИ воздушного транспорта проектного института Ленаэропроект, вице-президент Бадра Гунба отметил важность реализации данного проекта.

«Реализация этого важного для страны проекта находится на особом контроле президента Аслана Бжания. Нам необходимо, чтобы реконструкция производилась качественно и своевременно. Благодарю за очередной этап проделанной работы. Убежден, что результат будет положительный», – сказал Гунба.

В презентации приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, заместители руководителя Администрации президента Валерий Папба и Зураб Каджая, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, директор РУП «Международный аэропорт «Сухум» им. В.Г. Ардзинба» Вячеслав Эшба.