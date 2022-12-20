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Абхазия Информ

САНДРО КИУТ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

Новости Вторник, 20 декабря 2022 17:53
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САНДРО КИУТ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. В г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа прошел открытый Всероссийский фестиваль боевых искусств. В нем приняли участие спортсмены из Югры, Ямала, Башкортостана, Абхазии, Киргизии и Краснодара. В рамках фестиваля спортсмены соревновались в косики каратэ, кикбоксинге, джиу-джитсу, грэпплинге и смешанных единоборствах.

В соревнованиях по косики каратэ в турнире участвовал спортсмен Федерации косики каратэ Абхазии Сандро Киут, который по итогам турнира занял первое место среди спортсменов 12-13 лет в весовой категории до 43 килограммов.

Тренирует спортсмена президент Федерации косики каратэ сериндзирю Республики Абхазия, заслуженный тренер Абхазии Демис Адлейба.

Спортсмены на соревнования командированы при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и родительского комитета федерации.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 17:56

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