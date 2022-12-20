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Абхазия Информ

МАРАТ АГРБА ПРИЗНАН ЛУЧШИМ НАПАДАЮЩИМ «КУБКА СОДРУЖЕСТВА»

Новости Вторник, 20 декабря 2022 17:56
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Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Игрок команды АГУ Марат Агрба был признан лучшим нападающим соревнований по футболу среди студентов образовательных организаций высшего образования «Кубок Содружества», который прошел в Евпатории.

Напомним, что футболисты команды АГУ стали бронзовыми призерами турнира.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 17:58

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