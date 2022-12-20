ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОТРУДНИКАМ СГБ
Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил руководство, личный состав и ветеранов Службы государственной безопасности Республики Абхазия с 30-летием образования службы.
Текст поздравления гласит:
«Уважаемые сотрудники и ветераны! Поздравляю вас с 30-летним юбилеем образования Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
Созданная в суровое военное время служба с честью и достоинством выполняла возложенные руководством страны задачи. Сегодня ваша деятельность, направленная на обеспечение безопасности государства, позволяет гражданам и гостям республики чувствовать себя защищенными.
Профессионализм, стойкость, личное мужество - это те качества, без которых невозможна работа в органах государственной безопасности. Героические страницы истории ведомства и его сотрудников являются примером для молодых кадров сегодня. Особую важность в вашей работе имеет преемственность поколений, и в этом заключается особая миссия ветеранов, передающих лучшие традиции и богатый опыт молодым сотрудникам.
Ваша служба сопряжена с риском для жизни. Мы всегда будем помнить и чтить память сотрудников, отдавших свои жизни, защищая Родину.
Уважаемые сотрудники и ветераны, в честь 30-летнего юбилея мной подписан Указ об учреждении флага и знамени Службы государственной безопасности Республики Абхазия, являющихся символами достоинства структуры.
Благодарю каждого из вас за верность Отечеству, честную и добросовестную службу.
Желаю вам дальнейших успехов и благополучия».
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