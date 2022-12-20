СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЕЗОНОВ «APSNY-STAR»

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Авторы музыкального проекта «Apsny-Star» выбрали участников первого и второго сезонов шоу.

Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.

В первый сезон проекта попали Алан Бесланипа, Самвел Миракян, Диана Пипия, Амина Джарсалия, Анри Лакашия, София Мяукина, Миранда Мархолия, Лола Колбая, Виктория Лабия, Шахан Сиргинава, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Аслан Шакая, Элана Кварчия, Нар Нанба.

Во второй сезон прошли Астамур Вартанов, Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго. Для второго сезона будет проводиться дополнительный кастинг, в который были рекомендованы и некоторые участники первого прослушивания, не прошедшие отбор.

Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон». Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.