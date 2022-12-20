 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЕЗОНОВ «APSNY-STAR»

Новости Вторник, 20 декабря 2022 18:10
Оцените материал
(0 голосов)
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЕЗОНОВ «APSNY-STAR»
Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Авторы музыкального проекта «Apsny-Star» выбрали участников первого и второго сезонов шоу.
Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.
В первый сезон проекта попали Алан Бесланипа, Самвел Миракян, Диана Пипия, Амина Джарсалия, Анри Лакашия, София Мяукина, Миранда Мархолия, Лола Колбая, Виктория Лабия, Шахан Сиргинава, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Аслан Шакая, Элана Кварчия, Нар Нанба.
 
Во второй сезон прошли Астамур Вартанов, Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго. Для второго сезона будет проводиться дополнительный кастинг, в который были рекомендованы и некоторые участники первого прослушивания, не прошедшие отбор.
Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон». Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. 
Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 18:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОТРУДНИКАМ СГБ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА СИРИИ ХАЛИЛА АМЕРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.