СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА УЧАСТНИКОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО СЕЗОНОВ «APSNY-STAR»
Новости Вторник, 20 декабря 2022 18:10
Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Авторы музыкального проекта «Apsny-Star» выбрали участников первого и второго сезонов шоу.
Согласно правилам, в первых двух сезонах должны принять участие по 15 исполнителей, которые будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.
В первый сезон проекта попали Алан Бесланипа, Самвел Миракян, Диана Пипия, Амина Джарсалия, Анри Лакашия, София Мяукина, Миранда Мархолия, Лола Колбая, Виктория Лабия, Шахан Сиргинава, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия, Аслан Шакая, Элана Кварчия, Нар Нанба.
Во второй сезон прошли Астамур Вартанов, Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго. Для второго сезона будет проводиться дополнительный кастинг, в который были рекомендованы и некоторые участники первого прослушивания, не прошедшие отбор.
Проект «Аpsny-Star» организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор «Аквафон». Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Последнее от Super User
- СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА И АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА
- АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА СИРИИ ХАЛИЛА АМЕРА
- ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОТРУДНИКАМ СГБ