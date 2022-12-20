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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА СИРИИ ХАЛИЛА АМЕРА

Новости Вторник, 20 декабря 2022 18:13
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА СИРИИ ХАЛИЛА АМЕРА

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело  в отношении гражданина Сирийской Арабской Республики Халила Амера по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия.   

19 декабря 2022 года, примерно в 18 часов 05 минут, гражданин  Халил Амер, временно проживающий на территории Республики Абхазия, по адресу город Сухум, улица Тоннельная, 2-ой тупик, дом №3, находясь в указанном домовладении совместно с проживающей  там же Лютовой Ольгой Вячеславовной, в результате внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, с особой жестокостью умышленно нанес многочисленные колото-резанные ранения в различные части тела последней. В результате чего, Лютова О.В. скончалась на месте.

Халил Амер задержан и водворен в ИВС УВД по городу Сухум.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 18:15

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