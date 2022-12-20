ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА СИРИИ ХАЛИЛА АМЕРА

19 декабря 2022 года, примерно в 18 часов 05 минут, гражданин Халил Амер, временно проживающий на территории Республики Абхазия, по адресу город Сухум, улица Тоннельная, 2-ой тупик, дом №3, находясь в указанном домовладении совместно с проживающей там же Лютовой Ольгой Вячеславовной, в результате внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, с особой жестокостью умышленно нанес многочисленные колото-резанные ранения в различные части тела последней. В результате чего, Лютова О.В. скончалась на месте.

Халил Амер задержан и водворен в ИВС УВД по городу Сухум.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.