ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провел еженедельное совещание с руководителями правоохранительных органов.
В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб и замруководителя Администрации президента Зураб Каджая.
Руководители органов правопорядка проинформировали о ходе выполнения поручений президента Аслана Бжания.
Министр внутренних дел Вальтер Бутба доложил о проводимых министерством внутренних дел рейдовых мероприятиях по предупреждению и профилактике правонарушений, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения.
«Усиление рейдов и скрытое патрулирование показали высокую результативность», – констатировал министр.
На совещании руководителям силовых ведомств было поручено усилить меры безопасности при проведении массовых новогодних мероприятий.
Генеральный прокурор Адгур Агрба доложил о ходе расследования уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Агрба также сообщил о необходимости более подробного освещения республиканскими телеканалами судебных процессов по делам коррупционной направленности.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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