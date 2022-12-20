ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб и замруководителя Администрации президента Зураб Каджая.

Руководители органов правопорядка проинформировали о ходе выполнения поручений президента Аслана Бжания.

Министр внутренних дел Вальтер Бутба доложил о проводимых министерством внутренних дел рейдовых мероприятиях по предупреждению и профилактике правонарушений, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения.

«Усиление рейдов и скрытое патрулирование показали высокую результативность», – констатировал министр.

На совещании руководителям силовых ведомств было поручено усилить меры безопасности при проведении массовых новогодних мероприятий.

Генеральный прокурор Адгур Агрба доложил о ходе расследования уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Агрба также сообщил о необходимости более подробного освещения республиканскими телеканалами судебных процессов по делам коррупционной направленности.

Об этом сообщает сайт главы государства.