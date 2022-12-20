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Абхазия Информ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Новости Вторник, 20 декабря 2022 18:16
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Вице-президент Бадра Гунба провел еженедельное совещание с руководителями правоохранительных органов.

В совещании приняли участие премьер-министр Александр Анкваб и замруководителя Администрации президента Зураб Каджая.

Руководители органов правопорядка проинформировали о ходе выполнения поручений президента Аслана Бжания.

Министр внутренних дел Вальтер Бутба доложил о проводимых министерством внутренних дел рейдовых мероприятиях по предупреждению и профилактике правонарушений, недопущению совершения преступлений и обеспечению безопасности дорожно-транспортного движения.

«Усиление рейдов и скрытое патрулирование показали высокую результативность», – констатировал министр.

На совещании руководителям силовых ведомств было поручено усилить меры безопасности при проведении массовых новогодних мероприятий.

Генеральный прокурор Адгур Агрба доложил о ходе расследования уголовных дел, вызвавших общественный резонанс. Агрба также сообщил о необходимости более подробного освещения республиканскими телеканалами судебных процессов по делам коррупционной направленности.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 18:20

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