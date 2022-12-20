АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ

«Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 30-летием образования Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Созданные ещё в начале ХХ столетия органы госбезопасности в нашей стране имеют давнюю историю, и она включает в себя разные периоды – и те, которыми мы все можем гордиться, и, к сожалению, печальные. К последним я отношу время репрессий и преследований абхазской интеллигенции, видных государственных и общественных деятелей, простых граждан. Это было в советскую эпоху, в периоды активизации национально-освободительного движения абхазского народа по защите своих законных интересов и неотъемлемых прав. Но эти тяжёлые времена ушли в прошлое, они никогда не повторятся.

В период Отечественной войны народа Абхазии и по сегодняшний день ветераны госбезопасности и новое поколение сотрудников делали и делают всё возможное для защиты интересов нашего государства.

Перед современной Абхазией – большие перспективы, страна вступила в новое время, перед нами стоят качественно иные цели. Но мы должны быть готовы и к новым вызовам.

Уверен, что, обладая большим опытом и необходимой квалификацией, высоко мотивированные, вы справитесь со всеми поставленными задачами.

Желаю успехов в службе и крепкого здоровья!»