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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ

Новости Вторник, 20 декабря 2022 18:21
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 20 декабря 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил руководство, личный состав и ветеранов Службы государственной безопасности Республики Абхазия с 30-летним образования СГБ РА.

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 30-летием образования Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Созданные ещё в начале ХХ столетия органы госбезопасности в нашей стране имеют давнюю историю, и она включает в себя разные периоды – и те, которыми мы все можем гордиться, и, к сожалению, печальные. К последним я отношу время репрессий и преследований абхазской интеллигенции, видных государственных и общественных деятелей, простых граждан. Это было в советскую эпоху, в периоды активизации национально-освободительного движения абхазского народа по защите своих законных интересов и неотъемлемых прав. Но эти тяжёлые времена ушли в прошлое, они никогда не повторятся.

В период Отечественной войны народа Абхазии и по сегодняшний день ветераны госбезопасности и новое поколение сотрудников делали и делают всё возможное для защиты интересов нашего государства.  

Перед современной Абхазией – большие перспективы, страна вступила в новое время, перед нами стоят качественно иные цели. Но мы должны быть готовы и к новым вызовам.

Уверен, что, обладая большим опытом и необходимой квалификацией, высоко мотивированные, вы справитесь со всеми поставленными задачами.

Желаю успехов в службе и крепкого здоровья!»

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 20 декабря 2022 18:26

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