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Абхазия Информ

ПОЖАР В СУХУМЕ

Новости Среда, 21 декабря 2022 17:50
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ПОЖАР В СУХУМЕ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. По улице Ардзинба в Сухуме загорелся торговый ряд «Grand Bazar». Сигнал о возгорании поступил в МЧС РА в 06 часов 32 минуты.

Огонь охватил несколько торговых павильонов и кафе. Пожар ликвидировали 3 пожарных и одно спасательное отделение ПСО г. Сухум.

Оперативными действиями пожарных удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить распространение огня по общей кровле на весь торговый ряд.

В результате пожара сгорела кровля общей площадью 120 квадратных метров, два торговых павильона выгорели полностью. Пострадавших нет.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 17:52

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