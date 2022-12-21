ПОЖАР В СУХУМЕ

Огонь охватил несколько торговых павильонов и кафе. Пожар ликвидировали 3 пожарных и одно спасательное отделение ПСО г. Сухум.

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ . По улице Ардзинба в Сухуме загорелся торговый ряд «Grand Bazar». Сигнал о возгорании поступил в МЧС РА в 06 часов 32 минуты.

Оперативными действиями пожарных удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и не допустить распространение огня по общей кровле на весь торговый ряд.

В результате пожара сгорела кровля общей площадью 120 квадратных метров, два торговых павильона выгорели полностью. Пострадавших нет.