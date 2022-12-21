ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ
Новости Среда, 21 декабря 2022 17:53
Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Абхазские спасатели привезли гуманитарный груз в очередной пункт назначения. На этот раз в Херсонскую и Запорожскую области России. Цитрусовые из нашей республики доставлены в канун Нового года в рамках гуманитарной акции по распоряжению президента страны.
Распределяться груз в основном будет в детские дошкольные и специализированные учреждения.
В общей сложности на Донбасс доставлено около 100 тонн цитрусовых из Абхазии.