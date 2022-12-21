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Абхазия Информ

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ

Новости Среда, 21 декабря 2022 17:53
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ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Абхазские спасатели привезли гуманитарный груз в очередной пункт назначения. На этот раз в Херсонскую и Запорожскую области России. Цитрусовые из нашей республики доставлены в канун Нового года в рамках гуманитарной акции по распоряжению президента страны.

Распределяться груз в основном будет в детские дошкольные и специализированные учреждения.

В общей сложности на Донбасс доставлено около 100 тонн цитрусовых из Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 17:55

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