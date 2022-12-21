В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. В родильном отделении Республиканской больницы ведутся ремонтные работы. На днях окончен капитальный ремонт в душевых комнатах для рожениц, которыми в роддоме не могли пользоваться последние несколько лет.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба передал родильному отделению анализатор газов и электролитов крови для измерений содержания ионов, а также рН и парциального давления углекислого газа и кислорода в биологических жидкостях. Он позволяет выявить различные патологии у детей в самом раннем возрасте.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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