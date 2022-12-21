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Абхазия Информ

В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Среда, 21 декабря 2022 17:55
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В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. В родильном отделении Республиканской больницы ведутся ремонтные работы. На днях окончен капитальный ремонт в душевых комнатах для рожениц, которыми в роддоме не могли пользоваться последние несколько лет.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба передал родильному отделению анализатор газов и электролитов крови для измерений содержания ионов, а также рН и парциального давления углекислого газа и кислорода в биологических жидкостях. Он позволяет выявить различные патологии у детей в самом раннем возрасте.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 17:58

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