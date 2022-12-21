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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА ИНАЛОМ ЛАДАРИЯ

Новости Среда, 21 декабря 2022 19:31
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ АБХАЗИИ В НИКАРАГУА ИНАЛОМ ЛАДАРИЯ

Сухум. 21 декабря 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с главой абхазской дипмиссии Иналом Ладария, который в эти дни находится в Сухуме. На встрече с главой правительства посол рассказал о том, что у посольства налажено эффективное взаимодействие с правительственными структурами накарагуанской стороны и подчеркнул, что оно носит особо дружественный и взаимоуважительный характер.

Инар Ладария высказал ряд предложений по наращиванию партнерства с Никарагуа в различных областях. По мнению премьер-министра, эти предложения интересны, их необходимо обсудить и согласовать с профильными органами власти Абхазии.

По поручению президента Аслана Бжания премьер-министр Александр Анкваб просил передать руководству Республики Никарагуа, что абхазская сторона придает важное значение отношениям между двумя странами и заверения правительства страны в заинтересованности расширения сотрудничества.

На встрече обсуждались и вопросы материально-технического обеспечения посольства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 21 декабря 2022 19:37

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