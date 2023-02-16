РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ МОГЛИ К 8 МАРТА ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛЮБИМЫХ БУКЕТОВ МИМОЗЫ

Сухум. 16 февраля 2023. Абхазия-Информ . Из-за аномально теплой зимы мимоза, которую выращивают в Абхазии, распустилась необычно рано. И в соцсетях, и в СМИ пошли слухи о том, что к 8 Марта она уже отцветет, оставив таким образом дам без обязательного атрибута Международного женского дня. Корреспондент «РГ» решила выяснить, насколько эта тревога обоснована.

В пресс-службе по Сочи Краснодарской таможни подтвердили: действительно из Абхазии начали поставлять мимозу раньше обычного. Так, через пост Адлер первую 125-килограммовую коммерческую партию акации серебристой, как по-научному ее называют, пропустили еще в конце января. Хотя обычно товар начинает идти с середины февраля.

«За последние сутки ввезено 1,3 тонны мимозы, а всего – почти шесть тонн, – уточнили здесь. – В этом сезоне рассчитываем пропустить 145 тонн «золотых» букетов. Как, кстати, и в прошлом».

Таким образом, разговоры о возможном дефиците цветов к празднику были обоснованными. Да и в самой Абхазии снег лежал только высоко в горах, где мимозу не встретить. А деревья с пушистыми желтыми кронами растут в основном во дворах домов и вдоль дорог, где есть целые плантации.

Но сейчас на Черноморское побережье обрушились ураганный ветер и снег. А что происходит в Абхазии?

«Зима у нас берет свое, – рассказал корреспонденту «РГ» директор Абхазской научно-исследовательской лесной опытной станции Виталий Лейба. – Похолодание затормозило цветение мимозы. А в январе было 15-18 градусов тепла. Теперь же важно, чтобы в ближайшие дни не было критических температур, ведь тогда чувствительная к морозам мимоза может замерзнуть.

Вообще это слабо морозостойкое субтропическое растение: его цветы могут выдерживать температуру до минус пяти градусов. Мимоза предпочитает солнечные места – пушистые желтые шарики цветов и сами напоминают солнце. Ее враг не только сильный мороз, но и порывистый ветер.

Мороз и ветер в Абхазии не прогнозируются, ночью столбик термометра будет опускаться максимум до минус одного градуса.

По словам начальника управления сельского хозяйства Гулрыпшского района Абхазии Рафика Григоряна, в наиболее теплых местах мимоза начала активно цвести в середине января.

«Несмотря на то, что декабрь и январь были теплыми, массового цветения мимозы еще нет. Но у нас разный рельеф – равнины и предгорья, поэтому из-за разницы температур и сортов деревьев оно начинается в разное время, – отмечает он. – Так что к 8 Марта мимоза точно еще будет цвести».

Деревья стоят распустившиеся, но это ранние сорта, а поздние как раз расцветут к Женскому дню. Даже если цветы срезать сейчас, их можно хранить в специальных боксах, которые иногда арендуют местные жители, чтобы вывозить свежие ветки как раз к празднику.

В цветочных магазинах мимозу, как правило, не увидишь, только на рынках и в местах стихийной торговли. В Абхазии букетами мимозу продают редко, да и зачем, если проще сорвать с дерева. Торгуют не поштучно, а килограммами, цена одного – 50-60 рублей. Зато в Сочи желтые букеты стали появляться чаще, особенно там, где ходят туристы. Стоимость пары веточек – 100-150 рублей.

Ирина Белова