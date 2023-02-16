СЕРГЕЙ ШАМБА: «ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ РОССИЕЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ»

Сухум. 16 февраля 2023. Абхазия-Информ . 16 февраля на официальном сайте Президента Абхазии появилось сообщение о том, что Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом.

Вскоре на различных неофициальных интернет-ресурсах появились информационные вбросы о «возможном присоединении нескольких государств к территории РФ», в числе которых была названа и Абхазия.

В интервью «Апсны-иахьа» секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба рассказал о целях визита Президента Аслана Бжания и перспективах развития абхазо-российских отношений.

«Все эти вбросы не имеют ничего общего с реальностью. Такие вопросы так не решаются: поехал президент, и мы уже в составе РФ. У нас есть Конституция, которая не позволяет даже обсуждать эту тему. Кроме того, за постановку таких вопросов предусмотрена уголовная ответственность. Это просто не реально. Президент поехал с рабочим визитом в Москву, у него сегодня пройдет встреча в Совете безопасности РФ. Я тоже должен выехать на днях на встречу с коллегами из Совета безопасности. Мы готовим план мероприятий по совместным действиям. Единственное, на что мы никогда не можем пойти, даже обсуждать эту тему – это утрата нашего суверенитета, нашей независимости», – сказал секретарь Совбеза Абхазии.

При этом Сергей Шамба отметил, что на уровне экспертов могут обсуждаться вопросы нового Евразийского Союза.

«Утрата суверенитета и независимости вообще не может быть предметом какого бы то ни было обсуждения. Обсуждаются различные вопросы на уровне экспертных оценок о возможных будущих конфигурациях в Евразийском Союзе по типу Европейского Союза. Мы даже не получали подобные предложения. Это все домыслы, которые сейчас даже трудно обсуждать. Ничего подобного мы с руководством РФ не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру. Об этом говорили и президент России, и другие официальные лица», – сказал Шамба.