В МО ПРОШЕЛ ОПЕРАТИВНЫЙ СБОР РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Сухум. 17 февраля 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с организационно-методическими указаниями главнокомандующего ВС Абхазии по подготовке Вооруженных Сил на 2023 год, под руководством министра обороны проводился оперативный сбор руководящего состава ВС РА.
В ходе сбора рассмотрены актуальные проблемы обеспечения военной безопасности государства, определены пути и способы их решения на современном этапе.
На оперативный сбор привлекались: оперативный состав Министерства обороны и Генерального штаба, представители силовых структур, Совета Безопасности, а также члены Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности.
Как отметил начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Савченко, – «Основная цель сбора – повысить уровень профессиональной подготовки руководящего состава, командиров соединений и частей к выполнению боевых задач по предназначению в современных и будущих вооруженных конфликтах».
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