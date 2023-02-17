ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ ФОТОГРАФАМИ НА ОТКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ
Сухум. 17 февраля 2023. Абхазия-Информ. Управление по делам молодёжи и спорта Администрации города Сухум приглашает молодых фотографов (в возрасте до 30 лет) на открытую встречу, которая состоится 27 февраля в офисе Управления по адресу: ак. Марра, 8.
«В ходе встречи будут затронуты проблемы реализации потенциала молодых фотографов, а также план Управления по мероприятиям в рамках взаимодействия с творческой молодежью в 2023 год», – говорится в сообщении Управления.
Для записи на встречу писать на вотсап: +79407273634. Обязательно указывать в сообщении следующую информацию: ФИО, возраст, место учебы/работы, контактный номер. Время встречи будет уточнено после сформированного списка участников первой встречи.
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