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Абхазия Информ

В ДУМУ НА РАТИФИКАЦИЮ ВНЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ВОЗВРАТЕ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННОЙ ПЕНСИИ

Новости Пятница, 17 февраля 2023 15:18
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В ДУМУ НА РАТИФИКАЦИЮ ВНЕСЛИ СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ВОЗВРАТЕ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННОЙ ПЕНСИИ

Сухум. 17 февраля 2023. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Абхазией об усилении ответственности за расходованием российских средств на выплату пенсий гражданам РФ, постоянно проживающих в Абхазии.

Соглашение в том числе предусматривает возврат абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров «ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти». Также возможно последующее взыскание полученных сумм с виновных лиц.

Кроме того, протокол закрепляет возможность беспрепятственного перемещения через границу грузов (компьютерной, копировальной техники и др.), необходимых для выполнения российской стороной обязательств в целях реализации соглашения. В этом же случае российская сторона освобождается от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников компетентного учреждения РФ на территории Абхазии.

В сопроводительных материалах поясняется, что такой порядок будет действовать при «организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии в соответствии с соглашением и законодательством РФ».

Прочитано 145 раз Последнее изменение Пятница, 17 февраля 2023 15:32

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