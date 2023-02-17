РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ СТАЖА РАБОТНИКОВ ТАМОЖНИ

Сухум. 17 февраля 2023. Абхазия-Информ . /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-абхазского соглашения о взаимном признании стажа службы сотрудников таможни для выплаты им надбавок за выслугу лет. Соответствующий документ опубликован.

Соглашение направлено на защиту интересов российских граждан, проходящих службу в таможенных органах России и имеющих стаж службы в таможне Абхазии.

Согласно документу, для выплаты надбавки за выслугу лет к ежемесячному окладу будет учитываться стаж таможенной службы как в России, так и в Абхазии. Ранее взаимный зачет срока службы российским законодательством не предусматривался.

Соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды. Документ вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам письменных уведомлений о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур.