РОССИЯ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С АБХАЗИЕЙ О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ СТАЖА РАБОТНИКОВ ТАМОЖНИ
Сухум. 17 февраля 2023. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-абхазского соглашения о взаимном признании стажа службы сотрудников таможни для выплаты им надбавок за выслугу лет. Соответствующий документ опубликован.
Соглашение направлено на защиту интересов российских граждан, проходящих службу в таможенных органах России и имеющих стаж службы в таможне Абхазии.
Согласно документу, для выплаты надбавки за выслугу лет к ежемесячному окладу будет учитываться стаж таможенной службы как в России, так и в Абхазии. Ранее взаимный зачет срока службы российским законодательством не предусматривался.
Соглашение заключается сроком на пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды. Документ вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам письменных уведомлений о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур.
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