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Абхазия Информ

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ. ТАМЫШ-VILLAGE-2023»

Новости Пятница, 17 февраля 2023 17:27
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ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ. ТАМЫШ-VILLAGE-2023»

Сухум. 17 февраля 2023. Абхазия-Информ. В селе Тамыш проводится Международный шахматный фестиваль «Абхазия. ТАМЫШ-VILLAGE 2023», посвященный 30-летию Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 гг. На мероприятии представлены все регионы республики и юга России.

Фестиваль проводится при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту. Учреждены призы имени героев Абхазии – тамышцев.

В первый день в турнире до 9 лет участвовало 45 юных шахматистов.

Среди мальчиков первое место занял Мукба Стилиан (Пицунда), второе Топчян Армен (Гулрыпш), третье Джинджолия Давид (Сухум).

Среди девочек до 9 лет первое место заняла Палавандзия Анна (Сухум), второе Агрба Амира (Гудаута), третье Гагулия Анастасия (Гудаута).

Среди мальчиков до 7 лет первое место занял Хинтба Глеб (Гудаута), второе Квициния Георгий (Сухум), третье Мукба Игнатий (Пицунда).

Среди девочек до 7 лет первое место заняла Бения Доминика (Гудаута), второе Адлейба Амели (Сухум), третье Папба Адель (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами, сертификатами и денежными призами.

Коллектив кемпинга «Тамыш-Village» создал все условия для проведения соревнования. Предоставлены просторные, удобные, теплые залы. Несмотря на снегопад, дети и родители чувствовали себя комфортно.

Прочитано 109 раз Последнее изменение Пятница, 17 февраля 2023 17:33

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