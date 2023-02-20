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Абхазия Информ

ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА УЧАСТВОВАЛИ В МАРАФОНЕ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В СОЧИ

Новости Понедельник, 20 февраля 2023 18:17
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ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА УЧАСТВОВАЛИ В МАРАФОНЕ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ В СОЧИ

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ. Марафон органной музыки состоялся в воскресенье в сочинском Зале органной и камерной музыки имени А. Ф. Дебольской в рамках XVI Зимнего международного фестиваля искусств. Марафон посвятили композитору Сергею Рахманинову, 150-летие со дня рождения которого отмечается в этом году. Играла музыка и других российских и иностранных композиторов.

«Жанры и стили – на все вкусы, от старинных хоралов эпохи барокко, транскрипций опусов Вивальди и Бетховена до джазовой версии «Токкаты» и «Фуги ре минор» Баха, японских органных хайку и авангардных «Телеграмм» Щедрина», – отметили организаторы фестиваля.

Пришедшие на марафон зрители смогли услышать орган с голосом, квартетом, с хором, с виолончелью, контрабасом, а также органный дуэт в четыре руки и четыре ноги. Для жителей и гостей Сочи выступили квартет имени С. В. Рахманинова камерной Сочинской филармонии, камерный хор Московской консерватории, артисты государственного симфонического оркестра «Новая Россия», а также сопрано Кристина Эшба из Абхазии.

Орган в дни фестиваля играл и в сочинском морском порту. Здесь в зале «Чайка» выступили Лука Гаделия (Абхазия), Елена Привалова (Россия/Латвия), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды), Евгения Кривицкая, Владимир Королевский (Россия), Хироко Иноуэ (Япония).

Программа «Мы пришли сегодня в порт» содержала как классические шедевры – Баха, Мендельсона, Генделя, Вивальди, – так и ряд произведений, посвященных водной стихии, таких как «Лебедь» Сенс-Санса, диптих «Волна» голландского композитора Ваммеса, концертную фантазию «Органный иллюзион» на темы голливудских саундтреков «Пираты Карибского моря» и других.

Прочитано 28 раз Последнее изменение Понедельник, 20 февраля 2023 18:32

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