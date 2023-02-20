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Абхазия Информ

ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ «КУБОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Новости Понедельник, 20 февраля 2023 18:11
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ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ «КУБОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ. В Лабинске прошел турнир по баскетболу «Кубок муниципального образования» среди юношей и девушек 2009-2010 г.р., приуроченный ко Дню Защитника Отечества и посвященный памяти ветерана спорта Лабинского района Н. Г. Луценко.

В соревнованиях приняли участие 9 команд из Лабинска, Сухума, Ейска, Майкопа и ст. Васюринская.

Женскую команду г. Сухум составили воспитанницы секции баскетбола Управления по делам молодежи и спорта.

По результатам турнира, команда г. Сухум заняла первое место. Лучшими игроками признаны Иарна Ломия и Даниэль Дагаргулия.

Так же, в рамках турнира, прошли конкурсы снайперов по штрафным и трёх очковым броскам. В конкурсе штрафных бросков выиграла спортсменка из команды г. Сухум Мария Миканба.

Тренер команды Гущин Николай.

Прочитано 31 раз Последнее изменение Понедельник, 20 февраля 2023 18:17

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