ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ «КУБОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ . В Лабинске прошел турнир по баскетболу «Кубок муниципального образования» среди юношей и девушек 2009-2010 г.р., приуроченный ко Дню Защитника Отечества и посвященный памяти ветерана спорта Лабинского района Н. Г. Луценко.

В соревнованиях приняли участие 9 команд из Лабинска, Сухума, Ейска, Майкопа и ст. Васюринская.

Женскую команду г. Сухум составили воспитанницы секции баскетбола Управления по делам молодежи и спорта.

По результатам турнира, команда г. Сухум заняла первое место. Лучшими игроками признаны Иарна Ломия и Даниэль Дагаргулия.

Так же, в рамках турнира, прошли конкурсы снайперов по штрафным и трёх очковым броскам. В конкурсе штрафных бросков выиграла спортсменка из команды г. Сухум Мария Миканба.

Тренер команды Гущин Николай.