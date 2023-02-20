ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОДРЫВА АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ . Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 164 (умышленное повреждение чужого имущества совершенное путем взрыва) и частью 1 статьи 217 (незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

18 февраля 2023 года в период времени с 03:30 по 04:10 неустановленным следствием лицом, умышленно с целью повреждения чужого имущества, под автомашину марки «Тайота Камри», припаркованную во дворе дома №7 по улице Ардзинба в г. Гудаута, было брошено взрывное устройство неустановленного образца. В результате взрыва указанная автомашина получила осколочные повреждения.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лица совершившего данное преступление.