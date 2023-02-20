 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОДРЫВА АВТОМОБИЛЯ

Новости Понедельник, 20 февраля 2023 18:40
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОДРЫВА АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 164 (умышленное повреждение чужого имущества совершенное путем взрыва) и частью 1 статьи 217 (незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

18 февраля 2023 года в период времени с 03:30 по 04:10 неустановленным следствием лицом, умышленно с целью повреждения чужого имущества, под автомашину марки «Тайота Камри», припаркованную во дворе дома №7 по улице Ардзинба в г. Гудаута, было брошено взрывное устройство неустановленного образца. В результате взрыва указанная автомашина получила осколочные повреждения.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лица совершившего данное преступление.

Прочитано 26 раз Последнее изменение Понедельник, 20 февраля 2023 18:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.