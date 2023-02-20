РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ . В производстве Следственного отдела УВД по городу Сухум находится уголовное дело по подозрению Пачулия Анрика Лоренцовича и Оганян Рафика Кароевича в совершении двух эпизодов тайного хищения из жилища.

В дежурную часть УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение о факте тайного хищения имущества из жилища по улице Студенческая, микрорайон «Вием». Выездом оперативно-следственной группы на место происшествия, было установлено, что неустановленные лица, находясь на улице Студенческая, путём свободного доступа, проникли в жилище, откуда совершили тайное хищение чужого имущества – двух женских кошельков, в которых находились денежные средства в размере 108.000 рублей и банковская карта.

Сотрудниками УУР МВД РА совместно с ОУР УВД по городу Сухум в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, были задержаны и доставлены в УВД по городу Сухум двое граждан – криминально ориентированные лица Пачулия Анрик Лоренцович и Оганян Рафик Кароевич, последний в преступной иерархии считается так называемым «Смотрящим».

В ходе личного досмотра у гражданина Оганян в присутствии двух граждан, приглашённых в качестве понятых, сотрудниками ОУР УВД по городу Сухум были обнаружены и изъяты два кошелька с денежными средствами в размере 15.000 рублей и банковская карта. В результате личного досмотра Пачулия были обнаружены и изъяты два комплекта женских сережек.

В ходе предварительного следствия установлено, что данные лица в тот же период времени, находясь на улице Кортуа в микрорайоне «Вием», незаконно проникли на второй этаж частного домовладения, откуда тайно похитили ювелирные изделия - два комплекта сережек из металла жёлтого цвета стоимостью 35.000 рублей, 6 банковских карт и денежную сумму в размере 18.000 рублей, после чего с похищенным скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

В отношении подозреваемого Пачулия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемого Оганян Сухумский городской суд 17 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следственного отдела столичного УВД о заключении последнего под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.