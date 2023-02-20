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Абхазия Информ

СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ БЫЛИ ГОТОВЫ К СНЕГОПАДУ

Новости Понедельник, 20 февраля 2023 18:59
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СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ БЫЛИ ГОТОВЫ К СНЕГОПАДУ

Сухум. 20 февраля 2023. Абхазия-Информ. Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сухум Руслан Авидзба рассказал, что службы столицы были готовы к снегопаду, каждый занимался своим делом по утвержденному распорядку, поэтому стихия врасплох не настигла.

«С вечера 16 февраля, когда пошел снегопад, все службы экстренно были приведены в состояние «боевой готовности». Была привлечена техника ДРСУ – грейдер, трактор, с помощью которых занялись очисткой дорог от наносов снега на центральных улицах столицы. Накануне, заранее зная, что будет снегопад и гололед, мы подготовили кучи песка на ключевых местах – подъемы на ВИЭМ, на Комсомольскую, съезд с Нового района в сторону Маяка, район вокзала. И вчера, фактически всю ночь, работники были на ночном дежурстве – грейдерная техника убирала, делала часовой перерыв и опять убирала снег», – перечислил Руслан Авидзба.

Он также уточнил, что Департамент ЖКХ совместно с ГАИ города мониторили ситуацию на различных участках дорог Сухума и где было необходимо экстренное вмешательство, безотлагательно выезжали.

«Словом, справились, обошлось без каких-либо эксцессов. К пяти часам утра люди опять вышли и посыпали обледеневшие участки песком из заранее заготовленных насыпей. Также вблизи «лежачих полицейских» образовавшиеся наледи и комки снега, мешающие дорожному движению, сбивали лопатами и ломом. Обстановка хорошая, дороги чистые, понятно, что вблизи тротуаров снег пока лежит, но по погоде понятно, что к вечеру все это растает. Если будет обледенение или опять снегопад, мы готовы выехать и все устранять. ЧП нигде не было. Попадали ветки, не деревья, они нигде не упали. Рабочие «Благоустройства» произвели объезд по городу, все ветки убрали. Также они обошли всю набережную – со всех пальм и олеандров стряхивали снег, чтобы не было обломов веток», – сказал Руслан Авидзба.

По его словам, параллельно в Сухуме работала и техника «Абхазавтодора», которая заехала со стороны Эшеры, и в районе вокзала специализированные машины разбросали песок.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.

Прочитано 21 раз Последнее изменение Понедельник, 20 февраля 2023 19:01

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